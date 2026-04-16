哈萨克斯坦在IMF和世行春季年会上介绍改革成果

年会期间，一场题为“哈萨克斯坦改革浪潮”的圆桌会议引发广泛关注。这是哈萨克斯坦战略规划和改革署首次在该多边框架下，以独立对话方身份组织专题讨论。

据悉，世界银行、国际货币基金组织及欧洲复兴开发银行高层代表出席了此次会议。

哈萨克斯坦总统顾问、战略规划和改革署署长阿塞特·伊尔哈利耶夫在会上作主题发言，重点阐述了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫推进“新哈萨克斯坦”建设的政治意志，其核心原则概括为——“正义、法治与秩序”。

伊尔哈利耶夫向与会者介绍了哈萨克斯坦为应对当代挑战所推进的一揽子宪法改革。这些挑战包括技术快速发展（尤其是人工智能兴起）、全球经济结构性变化以及与国际金融机构的互动深化。

会议重点讨论了旨在确保经济可持续增长、提升国家竞争力的一系列改革举措。报告指出，哈萨克斯坦正着力营造更具吸引力的投资环境，通过出台激励政策，并设立专门逐案审议重大项目的“投资总部”。同时，国家也在重新审视移民政策，致力于打造更加友好的投资与居住环境。

改革的另一重要方向是强化法治，为企业营造公平、稳定、透明的制度环境。

伊尔哈利耶夫还详细介绍了经济自由化措施，旨在通过降低国家在经济中的比重来激发竞争，并通过减少行政壁垒、优化监管体系来改善营商环境。

在此过程中，哈萨克斯坦正积极引入数字化工具和人工智能技术。目前，相关系统正在开发中，预计将有助于减少过度监管，提升企业运营效率。

会议还关注了数字金融工具的发展，包括数字坚戈的推进及货币政策体系的完善。专家认为，这将有助于增强金融体系的稳定性。

伊尔哈利耶夫在总结发言中强调，哈萨克斯坦正经历深层次、全方位转型，加强同国际金融组织的合作是这一进程中的重要方向之一。

与会代表对哈萨克斯坦改革的系统性给予积极评价，并认可其改革质量。各方认为，这些举措不仅增强了国际市场信心，也为进一步深化合作创造了条件。

值得一提的是，今年1月，阿塞特·伊尔哈利耶夫被任命为哈萨克斯坦与国际金融组织对接事务的国家协调员。

【编译：阿遥】