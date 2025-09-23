布赖恩·胡克：博龙资产计划在哈萨克斯坦创造新就业岗位

胡克指出，他与总统及团队的会面“非常成功”。他说：

- 我们与哈萨克斯坦已经密切合作了两年，非常认同总统提出并正在实施的经济愿景。这一愿景不仅推动了国家经济增长，还强调人工智能、公平与强大的未来，以及通过经济现代化来增强国家实力。

他补充说，为实现这一目标，需要支持自由市场和私营部门。因此，Cerberus正在与哈萨克斯坦方面探讨在本地企业和“中间走廊”（跨里海国际运输走廊）等领域的投资，以推动人工智能、能源、核能、数字技术、物流和电信等行业的发展。

谈及“人本维度”的投资计划时，胡克强调，Cerberus不仅关注资本投入，更重视通过并购促进企业成长，从而在哈萨克斯坦创造新的就业岗位。他表示：

- 我们希望通过收购企业并提升其竞争力，使其更具成功，同时扩大就业机会，帮助员工在职业上取得更大成就，并获得更加光明的未来。

他还指出，公司计划在哈萨克斯坦以及整个“中间走廊”区域推动专业培训和知识技能的传授，支持本地人才发展和经济可持续增长。

此前，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在会见中高度评价了博龙资产管理有限公司在全球投资管理领域的领先地位，并欢迎该公司积极参与哈萨克斯坦的基础设施建设，特别是在发展跨里海国际运输走廊方面的投资意向。

【编译：达娜】