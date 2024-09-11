哈萨克斯坦在埃里温国际论坛上提出贸易沟通发展愿景

与会者包括亚美尼亚国民议会副议长鲁本·鲁宾扬、匈牙利外交部长彼得·西亚尔托、黑海经济合作组织秘书长拉扎尔·科马内斯库、法国欧洲与外交部副秘书长大卫·贝尔托洛蒂、拉贾斯坦邦立法会议员萨钦·帕伊洛特等多位国际政要。

库安特洛夫在发言中表示，作为内陆国家，哈萨克斯坦与中亚地区的其他国家不能各自为政，必须形成贸易与投资伙伴关系。这个合作不仅限于邻国，还包括像亚美尼亚这样距离较远的国家。他指出，除了参与“一带一路”倡议下的跨里海国际运输走廊外，哈萨克斯坦还在推动“全球门户”（Global Gateway）计划和“南北走廊”项目的建设。他特别强调，中亚国家与伊朗的合作至关重要，因为这是中国通往欧洲的主要通道，急需进一步发展。

库安特洛夫还表示，哈萨克斯坦希望看到亚美尼亚参与全球运输通道建设，特别是亚美尼亚的“世界十字路口”倡议。他认为，区域通信网络的解锁应基于互利共识，并指出这一通道的建设将使沿线国家，包括哈萨克斯坦和亚美尼亚在内，都从中受益。

他还重申，哈萨克斯坦高度关注地区的和平与稳定，希望通过基础设施、投资、贸易和文化交流等多方面加强国际合作。他提到，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾提议在阿拉木图提供“中立平台”，为亚美尼亚和阿塞拜疆的外长提供会谈机会，以缓和两国间的紧张局势。

【编译：达娜】