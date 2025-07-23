古特雷斯在安理会强调多边主义与和平解决争端的重要性

此次辩论由本月安理会轮值主席国巴基斯坦倡议召开，古特雷斯秘书长对此表示赞赏，并支持其提出的相关决议草案。他指出，联合国成立80年来，《联合国宪章》始终明确倡导以和平方式解决争端，强调谈判、调解和斡旋等工具在预防冲突中的关键作用。

古特雷斯说：“在全球地缘政治裂痕加深、国际法遭公然践踏的当下，这一承诺比以往任何时候都更为紧迫。” 他警告说，从加沙到乌克兰，从萨赫勒到苏丹、海地和缅甸，冲突不断，饥饿和流离失所达到历史新高，国际人道主义体系正遭受前所未有的打击。

他特别提到以色列对加沙地带持续的军事行动，以及近期针对联合国设施的袭击，包括世界卫生组织和联合国项目服务办公室的关键设施。他说：“这些设施的方位已明确通报各方，应当受到国际人道法的全面保护——没有任何例外。”

古特雷斯强调，和平需要做出选择与努力，而联合国安理会正处于这一全球和平与安全体系的核心位置。他呼吁安理会成员，特别是常任理事国，展现政治意愿，克服分歧，恢复对联合国多边安全架构的信心。

古特雷斯指出，《未来契约》为联合国重塑集体安全体系提供了蓝图，特别是在预防性外交和调解方面。他就加强多边机制提出三项具体建议：一是推动安理会改革，使其更加代表当今世界的现实；二是加强与区域和次区域组织的合作；三是确保各国切实履行联合国宪章及国际法义务，优先通过外交方式解决争端。

古特雷斯表示：“在联合国成立80周年之际，我们必须再次作出承诺：用外交手段实现和平，用多边主义维护正义。这正是世界人民所期待和应该拥有的未来。”