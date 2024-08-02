俄美在土耳其交换来自7国的26名被囚人员

据克里姆林宫网站消息，俄总统普京当天签署总统令，赦免此前被俄关押或判刑、参与“换囚”行动的13名俄罗斯籍和外国籍人士。

上述被赦免人员名单中包括《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇、前美国海军陆战队员保罗·惠兰、俄反对派记者弗拉基米尔·卡拉-穆尔扎等人。消息称，签署上述命令的决定旨在使在外国被关押和监禁的俄公民返回俄罗斯。

俄罗斯联邦安全局1日通报称，当日在土耳其安卡拉机场进行的“换囚”行动中，有8名被北约多个国家逮捕并羁押的俄罗斯公民以及未成年人返回俄罗斯。消息称，与这些俄公民进行交换的是为外国利益服务、损害俄罗斯安全的人员。

塔斯社援引俄相关部门人士的消息报道称，在交换行动中，离开俄罗斯的既有犯有间谍罪的外国公民，也有听命于西方情报机构利用外国资金在俄罗斯从事破坏活动的俄罗斯籍公民和拥有双重国籍的人士。俄方对上述俄公民通过“换囚”返回祖国感到非常满意，各方都履行了达成的全部协议。

另据土耳其媒体援引土国家情报局的一份声明报道说，在土国家情报局斡旋下，当天在安卡拉进行了近年来规模最大的一次“换囚”行动，涉及美国、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威、俄罗斯和白俄罗斯7个国家的26名囚犯。被交换的人员中有包括2名未成年人在内的10人将前往俄罗斯，13人前往德国，3人前往美国。

俄外长拉夫罗夫7月17日曾表示，根据两国元首2021年6月达成的协议，双方情报部门正在进行接触，以讨论是否可能“换囚”的问题。