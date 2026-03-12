托卡耶夫在马斯利哈特议员全国论坛发表讲话：强调地方治理改革与财政自主权

托卡耶夫在讲话中首先对议员们在基层治理中的工作表示感谢，并指出地方议会代表长期与民众保持密切联系，对社会问题和民生需求具有更直接的了解。因此，马斯利哈特在国家治理体系中的作用正在不断增强。

总统表示，此次论坛对于国家政治发展具有重要意义。地方议员不仅是地区社会经济发展的参与者，也是政府与民众之间的重要桥梁。

地方预算规模持续扩大

托卡耶夫指出，近年来哈萨克斯坦持续推进地方治理改革，并逐步扩大地方预算的财政自主权。

数据显示，2025年农村行政区预算总额已超过4420亿坚戈，其中约三分之一为地方自身收入。同时，农村行政区平均预算规模已达到约1.9亿坚戈。

总统强调，这些变化意味着地方政府在经济发展和公共服务方面拥有更大的决策空间。

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新税源将补充地方财政

托卡耶夫表示，自今年起地方预算还将获得新的收入来源，其中包括：

普通矿产资源开采税

地下水资源和疗养泥资源使用税

个体经营者和部分企业财产税

若干许可费和环保罚款收入

这些新增收入将首先用于解决地方发展问题。

- 地方议会必须加强监督，确保财政资金得到合理和有效使用，避免预算资金被用于与民生需求不相符的项目。 - 总统说。

强调预算透明度与责任机制

托卡耶夫指出，目前在地方预算管理方面仍存在一些问题，例如：

议员在预算审议过程中获得的信息不足

预算草案提交时间过晚

一些资金被用于低效或缺乏社会需求的项目

因此，他要求地方议会从预算规划阶段就参与讨论，并坚持以国家利益和地区发展为导向。

总统同时强调，在预算决策过程中必须避免游说行为和民粹主义倾向。

推动地区经济发展减少财政依赖

托卡耶夫指出，地方政府应更加积极地发展地区经济，而不是过度依赖中央财政补贴。

他说，地方行政机构应通过吸引投资、发展产业、扩大税基等方式增强地区经济实力。

总统强调，只有经济增长和税收增长，才能为地方预算提供长期稳定的资金来源。

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议员监督权将进一步加强

托卡耶夫在讲话中还表示，未来将继续完善地方议会制度并扩大议员权力。

根据改革计划：

议员将拥有更强的监督权

行政机构对议会的责任将更加明确

将加强对违反职责或伦理规范议员的责任机制

此外，地方议会主席的任期也可能受到限制，以增强制度透明度和效率。

提升议员工作质量

托卡耶夫指出，2025年各级马斯利哈特议员共向行政机关提出约6000项议员质询。

总统表示，这一数字说明议员积极参与治理，但更重要的是提升议员工作的质量。

他说，议员不仅应提出问题，还应提出解决方案，为地区发展提供建设性建议。

推动数字化治理与人工智能应用

托卡耶夫还强调建设“完全数字化国家”的目标。

他指出，人工智能技术正在迅速发展，并逐渐进入公共管理领域。因此，议员和地方政府官员也需要掌握相关技能。

目前，已有约1200名议员完成相关培训。

今年还将通过“AI Governance 500”计划，对各州议会行政机构负责人开展人工智能治理培训，以提升公共管理的数字化水平。

- 数字化技术将帮助国家提高治理效率，并使政府决策更加透明和科学。 - 总统说。

【编译：达娜】