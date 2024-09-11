哈萨克斯坦在全球粮食安全指数中排名第32位

该指数通过68个指标衡量113个国家的粮食负担能力、可获得性、质量与安全性以及可持续性与适应性等多个方面。

哈萨克斯坦的总体得分为72.1分，其中粮食负担能力为78.0分，粮食可获得性为67.2分，质量与安全性为76.3分，而可持续性与适应性得分为65.4分。

报告显示，作为亚太地区的中高收入国家，哈萨克斯坦的营养不良率为2.5%，6.7%的儿童存在生长迟缓问题，2.0%的儿童体重过轻，而成人肥胖率则达到了21.3%。此外，哈萨克斯坦的人类发展指数（HDI）得分为0.83。

芬兰、爱尔兰和挪威被评为2022年粮食安全水平最高的国家，而也门、海地和叙利亚则处于最低水平。

报告指出，自2019年以来，全球粮食系统的不平等状况日益加剧，表现为最优与最差国家之间的差距逐渐扩大。美国在113个国家中排名第13位，得分为78.0分。

叙利亚在2012年至2022年期间粮食安全状况恶化最为严重，整体下降了10.5分。其他受影响较大的国家包括海地（-5.4分）、委内瑞拉（-4.9分）、哥伦比亚（-2.2分）和赞比亚（-1.8分）。

根据经济学人智库的分析，粮食系统的弱化是多重风险叠加的结果，其中包括农业生产波动、自然资源短缺、经济不平等加剧、气候引发的冲击（如干旱和洪水）增多，以及贸易和供应链不稳定等因素。

【编译：达娜】