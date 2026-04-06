报告：哈萨克斯坦在全球慈善捐赠排名中位列第29位

数据显示，约49.7%的受访者表示曾通过捐款或其他形式参与慈善活动。

从全球范围看，慈善参与度较高的国家并非均为高收入国家。印度尼西亚和缅甸位居榜首，其中印度尼西亚的慈善参与比例为86%，缅甸为83.2%。相比之下，部分发达国家的相关比例相对较低，例如英国为68.4%，美国为58.6%，德国为54.8%。而这些国家的人均GDP水平是缅甸的10倍甚至更高。

从区域对比来看，哈萨克斯坦的慈善参与比例为49.7%，略低于乌兹别克斯坦的53.9%，高于俄罗斯的48.8%、吉尔吉斯斯坦的37.1%以及塔吉克斯坦的27.4%。

在榜单末位，摩洛哥仅有3.8%的受访者表示参与过慈善活动。

数据显示，过去10年来，哈萨克斯坦参与慈善的人群比例显著上升。2015年该比例仅为31.2%，此后多年维持在25%至36%之间，至2025年大幅增长，较前一年提升约14个百分点。

不过，在社会公益参与的其他方面，相关指标仍有提升空间。例如，仅有54.9%的受访者表示愿意帮助陌生人，愿意参与志愿服务的比例为14%。相比之下，印度尼西亚该项指标高达61.3%。

另据Charities Aid Foundation此前发布的数据，哈萨克斯坦在将收入用于慈善支出的国家中排名第30位。

【编译：木合塔尔·木拉提】