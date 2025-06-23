托卡耶夫总统在警察日表彰维护社会秩序突出贡献者

为营救溺水者而献出生命的阿特劳市公路巡逻警察营警员沙勒卡尔·阿克姆哈利耶夫被追授三级“勇气（Айбын）”勋章。国家元首同时向其母亲拉扎特·穆罕诺娃颁发感谢状，以表彰其培育出英勇无畏之子。

Фото: Акорда

在履职过程中英勇殉职的阿斯塔纳市紧急情况部消防与应急救援处值班助理阿斯卡尔·扎比库林的遗孀埃涅勒·扎比库林娜获颁感谢状，以表彰其家庭对国家的牺牲和奉献。

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在维护交通安全中负伤致残的阿拉木图市警察局交警营副指挥官阿努瓦尔·拜图尔瑟诺夫的妻子古丽詹·拜图尔瑟诺娃因长期忠诚守护、无怨无悔支持丈夫，被授予感谢状。

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托卡耶夫总统还表彰了在维护基层社会稳定中发挥模范作用的社区代表。阿克莫拉州阿特巴萨尔县舒伊斯克乡长老叶尔克拜·拜吉格托夫因积极参与维护社会秩序、以身作则获颁感谢状。

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江布尔州楚河县巴勒万•乔拉克乡长老理事会会长叶森凯勒德·铁克巴耶夫也因其积极作为及所在村自2022年以来零犯罪记录，获颁感谢状。

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扎伊努林家族作为江布尔州警察系统内广受尊敬的家庭，凭借长期为社会安宁作出的突出贡献，被授予感谢状。

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此外，阿拉木图市警察局重大案件高级调查员、警察少校詹娜·谢什穆罕诺娃因其高度专业精神与忠诚奉献获颁感谢状。她自2013年以来成功侦破重大案件500余起，赢得同事和社会的广泛尊敬。

【编译：阿遥】