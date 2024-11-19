13:46, 19 11月 2024 | GMT +5
在哈萨克斯坦买房如何防范风险
（哈萨克国际通讯社讯）曼格斯套州检查官办公室近日公布部分建设企业在没有事先签订销售合同、提前预订合同等许可的情况下，通过交易出售房地产，根据《行政犯罪法》第320条，此类行为是非法的。
那么，在哈萨克斯坦购买新公寓时应该注意什么？
购房者因该注意查验建筑公司是否具备以下资质：
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从地方行政机构获得授予适当土地权利的决定；
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连接工程和市政公用设施的技术条件；
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获得吸引股东资金许可（获得单一住房建设运营商的担保、参与二级银行项目并在建筑框架施工后吸引股东资金）。
此外，与当地执行机构的首席建筑师商定建筑和规划任务以及草图，从工作设计审查中得出积极的结论，施工和安装工作开始通知也很重要。如果这些文件没有提交，建筑工地将被视为非法，也就是说，没有许可证。
有关已获得各项许可的在建住宅综合体信息，可在州长办公室的网站上查阅。
根据曼格斯套州检察官办公室的调查，过去两年中，有60名开发商参与其中，罚款超过4600万坚戈。
目前阿克套市为五个在建住宅区颁发了吸引股东资金许可证：Manattan、plot No1/1、Dostyk、Premier、Adal Town、Aktau Riviera。
【编译：木合塔尔·木拉提】