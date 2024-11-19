在哈萨克斯坦买房如何防范风险

那么，在哈萨克斯坦购买新公寓时应该注意什么？

购房者因该注意查验建筑公司是否具备以下资质：

从地方行政机构获得授予适当土地权利的决定；

连接工程和市政公用设施的技术条件；

获得吸引股东资金许可（获得单一住房建设运营商的担保、参与二级银行项目并在建筑框架施工后吸引股东资金）。

此外，与当地执行机构的首席建筑师商定建筑和规划任务以及草图，从工作设计审查中得出积极的结论，施工和安装工作开始通知也很重要。如果这些文件没有提交，建筑工地将被视为非法，也就是说，没有许可证。

有关已获得各项许可的在建住宅综合体信息，可在州长办公室的网站上查阅。

根据曼格斯套州检察官办公室的调查，过去两年中，有60名开发商参与其中，罚款超过4600万坚戈。

目前阿克套市为五个在建住宅区颁发了吸引股东资金许可证：Manattan、plot No1/1、Dostyk、Premier、Adal Town、Aktau Riviera。

【编译：木合塔尔·木拉提】