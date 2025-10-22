阿拉木图在比利时旅游论坛上荣获殊荣

正在布鲁塞尔举行的“全球旅游论坛”今年吸引了来自20多个国家的国际组织和旅游行业代表参与。论坛期间，哈萨克斯坦驻比利时大使馆举办了国家展，展示哈萨克斯坦作为欧亚大陆中心充满活力的旅游目的地形象。

阿拉木图旅游局的推介活动尤其引人注目，向与会者展示了阿拉木图及其周边地区的旅游潜力。推介内容涵盖了冬季和山地度假、生态旅游、民族文化、冒险旅游及美食旅游等多个领域，特别强调了哈萨克斯坦独特的自然多样性、丰富的文化遗产以及哈萨克人民的热情好客。

在论坛期间，阿拉木图荣获2025年世界旅游大奖。这是一项表彰旅游创新与城市转型的权威奖项。

世界旅游论坛研究所主席布卢特·巴哲表示：

“阿拉木图通过创新、可持续发展以及智慧城市规划，展现了其跻身全球旅游舞台的能力。哈萨克斯坦正成为全球旅游产业的重要参与者。”

阿拉木图旅游局负责人阿斯卡尔·托列乌泰指出，2024年，阿拉木图接待游客230万人次，同比增长15%。

“2025年，游客数量较2024年同期增长10%，显示出旅游业的持续增长势头，”他补充道。

“全球旅游论坛”是一个汇聚旅游行业领军人物、政府、商界及专家代表的国际对话平台，旨在推动可持续旅游发展，促进最佳实践交流，并助力全球旅游经济的创新与增长。

哈萨克斯坦参与此次论坛是加强国际旅游合作、提升国家作为吸引力强、安全且开放的旅游目的地形象的重要一步。

此前，哈萨克斯坦已跻身中国游客最青睐的五大旅游目的地之列。

【编译：木合塔尔·木拉提】