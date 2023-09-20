最新报告：在实现全民健康覆盖之路上，全球超一半人口掉队

这份报告基于当前最新证据揭露了一项残酷事实：全球一半以上的人口仍未享有基本卫生服务。此外，20亿人在自费购买所需服务和产品时面临严重经济困难。

世卫组织总干事谭德塞表示，“新冠疫情提醒我们，社会和经济的正常运转离不开健康的民众。许多人无法受益于可负担且优质的基本卫生服务，这不仅导致他们的自身健康岌岌可危，还会危及社区、社会和经济的稳定性。我们迫切需要加强政治意愿，并大幅提升卫生投资，坚定不移地朝着以初级卫生保健为基础的卫生系统转变。”

监测报告指出，过去二十年里，只有不到三分之一的国家扩大了卫生服务覆盖范围并减少了巨额自费医疗支出。此外，在这两项指标均有可用数据的138个国家当中，有96个国家至少在一项指标的提升方面脱离正轨。

世界银行主管人类发展的副行长玛姆塔·穆尔蒂（Mamta Murthi）说：“我们知道，实现全民健康覆盖对于帮助人们脱贫并保持这一状态至关重要，但人们面临的经济困难仍在加剧，特别是最贫困、最脆弱的群体。这份报告所展现的情况很严峻，但同时也通过证据指明如何在政府预算中优先考虑卫生问题，强化卫生系统，从而更公平地提供优质的基本卫生服务与财务保护。”

报告称，在2030年以前达到全民健康覆盖对于完成《2030年可持续发展议程》的目标并实现人类的基本健康权至关重要。

《2023年全民健康覆盖全球监测报告》给国际社会敲响警钟，强调当务之急是优先解决并投资全民健康覆盖问题，以确保人人免遭经济困难，都能享有优质、可负担和可获得的卫生保健。