哈萨克斯坦成立促进亚洲经贸文化合作的国际协会

协会主席团成员均为著名的国家和社会功勋人士，以及政治和文化界名人。

具体而言，协会主席团成员包括协会主席哈萨克斯坦共和国特命全权大使、哈萨克斯坦共和国外交部特别任务大使对森 •卡塞依诺夫教授，哈萨克斯坦共和国参议院（下院）议员、参议院经济改革和地区发展委员会主席努尔泰•萨比利亚诺夫，哈萨克斯坦共和国参议院（下院）议员、参议院国际事务、国防与安全委员会主席阿伊古莉•库斯潘，哈萨克斯坦共和国参议院（上院）议员、参议院国际关系、国防与安全委员会秘书长达尔汗•科德尔艾里，哈萨克斯坦共和国总理顾问叶尔阿勒 •托赫扎诺夫，哈萨克斯坦共和国参议院（上院）前议员詹达尔别克 •卡克舍夫，哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长、哈萨克斯坦中国贸易委员会哈方主席凯拉特•托列巴耶夫，哈萨克斯坦农业部副部长叶尔波勒•塔斯朱列科夫，“哈萨克斯坦中国贸易促进协会”董事会主席哈纳特•拜赛克。

会上，经选举产生了主席团主席、执行主席和主席团秘书。根据协会章程，主席从主席团成员中选举产生，负责协商机构的活动。执行主席负责协会的具体运营和日常管理工作，代表协会向外界沟通。主席团秘书则是非主席团成员的职务，负责咨询机构活动的组织、信息和技术支持。

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根据主席团成员、哈萨克斯坦共和国总理顾问叶尔阿勒 •托赫扎诺夫的提名，对森 •卡塞依诺夫被推举为主席。

- 主席的工作需要很大的责任感。对森 •卡塞依诺夫是我们大家都知道的，他在国内和国际上都是一个非常受欢迎的人士。不仅是著名国际组织负责人，也是文化领域的国际专家，还具有特命全权大使职务。因此，我提议对森 •卡塞依诺夫担任主席一职。- 托赫扎诺夫说。

在主席团首次会议上，讨论并明确了“哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会”的主旨和战略发展构想。

“哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会”执行主席哈纳特•拜赛克在会上发言时指出，新成立的协会是在借鉴“哈中贸易促进会”以往经验的基础上，向着扩大其服务范围的方向组建的。

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- 在组建新协会时，我们决定其扩张的方向不仅仅是在地域方面，还要从行业方向上予以实施。从历史角度来看，亚洲的贸易传统不同于其他地区和其他文明。有贸易就有文化，贸易对各国一体化和发展的影响是巨大的。当前，国际贸易体系正在发生巨大变化，地缘经济形势、地区信任危机给各国发展造成各种障碍。传统贸易体系的当代模式也发生了变化，国家和地区之间的经济技术差距加大。与此同时，许多专家开始将本世纪称为'亚洲的世纪'。- 哈纳特·拜赛克说。

他指出，新成立的协会不仅将关注商业、企业和文化领域的国家项目，还将成为亚洲国家实施个人集体倡议、商业和文化利益及需求的平台。此外，协会的目标是成为增加哈萨克斯坦与亚洲国家之间的商业交易、实施商业联系和联合文化国际项目的“金色桥梁”。

- 我们的‘金色桥梁’将包含三个方向。分别是：‘贸易之桥’、‘文化之桥’、‘智慧之桥’。这里的‘贸易之桥’是加强哈萨克斯坦与亚洲之间贸易和经济联系的桥梁。也可以将其称之为‘商界人士的桥梁’。我们的第二座桥梁是‘文化之桥’，是一座提高哈萨克斯坦与亚洲国家文化合作国际水平的桥梁。计划中的活动，将致力于整个亚洲国家的文化和精神活动及倡议。第三座桥梁，即‘智慧之桥’。它旨在利用新技术促进哈萨克斯坦和亚洲之间的商业和文化合作，包括通过人工智能（Chat GPT-4）向亚洲国家的商业界、创意产业行业提供以“一站式”原则为基础的、基于协会平台的统一的、具体咨询的独特服务，特别是在线商业业务等。- 他说。

“哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会”将负责组织举办大型国际活动（展览、论坛、会议、嘉年华等）。

其中之一是每年在阿斯塔纳举办“一带一路”国际论坛，其次是“亚洲人民传统音乐节”。亚洲人民的传统音乐是世界上最古老的艺术形式，与其他大陆的传统音乐有很大不同。亚洲民间音乐的特点是强调个别乐器和声乐取向，很少使用抽象音乐。新成立的协会将带头弘扬自古以来源远流长的各国人民的传统音乐艺术。

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讨论中，主席团成员，哈萨克斯坦共和国参议院（上院）议员、参议院国际关系、国防与安全委员会秘书长达尔汗·克德尔艾里对协会的战略构想发表了自己的看法。

- 把贸易和文化结合起来的决定是非常正确的。历史上，丝绸之路的中断，正是导致金帐汗国和其他中亚大国崩溃的主要原因之一。从东方到西方的商队路线、贸易和通讯的中断，使大国的文化发展、经济和政治运动陷入停滞。当前，国家元首非常关注国际层面的贸易一体化，不断加深与地区国家和亚洲国家的联系。在议会参议院，讨论、批准了多项有关亚洲方向的立法，并送交总统签署。- 他说。

此外，他指出，协会行动计划的范围未来应继续扩大。主席成员强调，创意产业在概念项目的文化领域中也受到特别重视。他表示，未来哈萨克斯坦将与多个亚洲国家共同开设文化中心，这些都有法律协议的支持。克德尔艾里指出，新成立的协会可以成为协调所有此类工作的催化剂。

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主席团成员，哈萨克斯坦共和国总理顾问叶尔阿勒·托赫詹诺夫则表示，协会的使命和目标的宏大的。

- 我们正处于新技术革新的时代，其中之一是人工智能。如果我们不能利用这一点为商业和文化带来的好处并展示出来，我们就有可能落后和失败。创意产业也是它的特色，创意产业既属于文化，又属于经济的分支之一。许多亚洲国家从这个行业赚了很多钱并补充了他们的预算。这一点值得考虑。- 他说。

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另一位主席团成员，哈萨克斯坦农业部副部长叶尔波勒•塔斯朱列科夫对协会的未来表达了充分的信心。

- 协会提出的“贸易桥梁”——对我们来说是一座重要的桥梁。其中，农业作为我国经济的驱动力，应成为哈萨克斯坦与亚洲国家贸易的重中之重。- 他说。

协会的战略构想得到了主席团会议与会成员的一致支持。主席团成员对协会的工作表示支持，并对协会今后的工作提出了建议。具体而言，主席团成员计划让更多外国人士加入主席团。

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会议期间，“哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会”主席团主席向协会执行主席哈纳特·拜赛克递交了《任命书》。

- 我认为，今天的会议形成的协会发展战略是一个非常伟大的、非常重要的文件。协会的目标堪称宏大。当然，国家形象、国家利益高于一切，这一点在座的诸位都非常清楚。我谨将主席团的《任命书》交给“哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会”执行主席哈纳特·拜赛克，作为我们的心愿和祝福。根据惯例，当一位大使抵达驻在国开始履行自己职责时，就会收到一份《任命书》，因此，这份证书也象征着我们的信任和嘱托。- 主席团主席说。

根据会议决议，“哈萨克斯坦亚洲贸易文化促进协会”不久后举办盛大的成立揭牌仪式。

【编译：木合塔尔·木拉提】