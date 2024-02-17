在哈外资企业数量翻番 中国投资逐步向重工业倾斜

其中大部分公司（83.2%）为外资法人实体或分支机构。这两类企业在过去五年中均呈现出良好的增长势头。

就业务类型而言，从事贸易和服务的企业数量最多，但通常被归类为小微企业。哈萨克斯坦经济的优先事项是资本密集型产业——工业、建筑业、信息技术。目前这些行业中，在运营的外资企业和合资企业数量接近11800家。

也正是在这些行业中，大公司正在创建，工厂和厂房正在建设，新的工作岗位正在出现。例如，去年年底在卡拉干达州建成了全哈第一家石灰加工厂。该企业吸引了一家比利时公司的投资。得益于2160亿坚戈外资，计划在哈萨克斯坦东部建设一座产能2500万吨铜产品的加工厂。在阿克托贝，将由来自意大利的投资者出资建设一家生产保温材料的工厂。这些项目的协议已经签署。

俄罗斯是哈萨克斯坦在欧亚经济联盟中的重要合作伙伴，在合资企业和外资企业总量中所占份额最大。根据哈萨克斯坦国家统计局的数据，今年1月，哈萨克斯坦有2.34万家俄资和哈俄合资企业。2022年底，俄乌战争爆发后，希望将业务从俄罗斯迁出的企业迅速涌入哈萨克斯坦。

积极投资哈萨克斯坦，在哈开设企业的前五国还包括土耳其、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国。值得注意的是，中国投资不仅对在哈开设贸易公司感兴趣，中国和哈萨克斯坦在制造业和采矿业领域也积极开展合作。目前，约有450家中资企业或哈中合资企业在哈萨克斯坦重工业领域运营。其中最突出的合作项目是为中国核电站生产燃料组件的企业，该企业位于哈萨克斯坦东部。

东哈州和阿特劳州、阿拉木图和阿斯塔纳等大城市工业区在吸引外资方面表现最为活跃。根据去年的数据，南都阿拉木图的企业吸引外资60亿美元。阿特劳州炼油厂吸引外资55亿美元。