在阿塞拜疆资助下 一家地毯编织培训中心在喀布尔开设

Kazinform通讯社驻地记者报道，开业仪式由阿塞拜疆驻阿富汗特命全权大使伊利哈姆·马梅多夫、阿富汗政府代表及伊斯兰合作组织（OIC）成员出席。

据阿塞拜疆外交部消息，该项目由外交部下属的阿塞拜疆国际发展署（AIDA）资助，与伊斯兰合作组织驻阿富汗代表处及阿富汗劳动与社会保障部共同实施。

培训中心设有四个工坊，配备20台织机、必要工具及可供一年的原材料储备。预计中心可同时为多达80名女性提供培训，帮助她们掌握可带来收入的手工艺技能。

阿富汗劳动部副部长阿尔哈吉·毛拉维对阿塞拜疆和伊斯兰合作组织为保护阿富汗传统工艺及改善低收入家庭生活条件所作贡献表示感谢。

伊斯兰合作组织驻阿富汗代表穆罕默德·赛义德·艾亚什指出，该项目不仅促进了传统工艺的发展，还加强了组织成员国之间的合作。

阿塞拜疆大使伊利哈姆·马梅多夫在讲话中表示，阿塞拜疆已在阿富汗实施多项人道主义和基础设施项目，并将继续支持该国的发展努力。他还强调，在2026年伊斯兰合作组织峰会阿塞拜疆担任主席国之前，国际合作的重要性。

值得一提的是，此前哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾指示哈萨克斯坦总统阿富汗事务特别代表叶尔肯·图库莫夫，应优先推动与阿富汗在贸易经济和人道主义领域的有效互动。

【编译：木合塔尔·木拉提】