基拉·丹尼洛娃在阿斯塔纳举行的亚洲举重锦标赛中夺冠

在69公斤级女子比赛中，哈萨克斯坦国家队收获两枚奖牌。基拉·丹尼洛娃在双人项目（抓举+挺举）中以198公斤（抓举87公斤+挺举111公斤）的成绩摘得金牌。队友索菲娅·沙尔吉娜以175公斤（抓举82公斤+挺举93公斤）的成绩位列第三，获得铜牌。乌兹别克斯坦选手迪努拉·霍尔多罗娃以186公斤（抓举81公斤+挺举105公斤）获得银牌。

此前，哈萨克斯坦举重运动员阿利汗·阿斯克尔巴伊也在本次锦标赛中夺得金牌。此外，克谢尼娅·普罗佐罗娃为国家队贡献两枚奖牌，她在U17组别中获得第一名，并在20岁以下组别中摘得银牌。在48公斤级（A组）比赛中，斯涅扎娜·卡什卡罗娃在抓举项目中举起69公斤，获得铜牌。

据悉，本次亚洲举重锦标赛于7月4日至10日在阿斯塔纳的Qazaqstan体育中心举行，吸引了来自乌兹别克斯坦、中国、印度、越南、泰国、韩国、科威特等25个亚洲国家和地区的300多名运动员参赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】