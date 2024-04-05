哈乌总统在希瓦市举行非正式会晤

哈萨克斯坦总统强调了在被视为伊斯兰文明和建筑杰作的希瓦市举行此次会谈的象征意义，并对双边合作的全面发展趋势表示了满意。

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托卡耶夫总统表示，两国政府正在积极落实已达成的协议，相关“路线图”正在稳步推进，目前正在根据签署的协议和贸易合同开展工作。贸易额指标也良好。根据去年的结果，两国之间的相互贸易额达44亿美元。目前，两国在联合实施工业、能源、交通物流和农业等领域的项目，当前正在共同实施的60个合作项目的投资额达25亿美元，通过这些项目能够创造超过1.3万个就业岗位。建设国际产业合作中心项目也在顺利推进。

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总统表示，深化哈乌两国的紧密合作具有现实性、紧迫性，双方唯有齐心协力、共同努力，才能确保两国的稳定发展。在这方面，国家元对通过哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦至2034年的战略伙伴和联盟关系计划倡议表示了支持。

会谈期间，两国元首讨论了加强经济合作相关一系列问题，包括加强相互贸易，发展能源、交通、水资源管理、信息技术等领域的合作等。

同时，双方对文化和人道主义合作的发展，以及利用哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦独特的旅游潜力问题给予了高度关注。

此外，两国总统讨论了地区和国际议程，以及国际组织框架下的合作。

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【编译：阿依波塔】