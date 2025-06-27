哈萨克斯坦摔跤选手在亚洲锦标赛中斩获13枚金牌

据哈萨克斯坦共和国旅游与体育部体育和健身事务委员会消息，哈萨克斯坦代表队在三种摔跤项目（希腊罗马式摔跤、自由摔跤和女子摔跤）中，共获得13枚金牌、12枚银牌和13枚铜牌，总计38枚奖牌。

U23组别

希腊罗马式摔跤：

一等奖：叶拉瑟尔·马梅尔别科夫（55公斤级）

一等奖：伊斯哈·库尔巴耶夫（60公斤级）

一等奖：巴赫达特·萨巴兹（67公斤级）

一等奖：阿克詹·伊克拉索夫（77公斤级）

二等奖：马克萨特·赛劳（87公斤级）

二等奖：尤苏夫·马茨耶夫（97公斤级）

二等奖：乔哈尔·乌佐罗夫（130公斤级）

三等奖：迪亚斯·卡尔泰（82公斤级）

自由摔跤：

一等奖：迈斯·阿利耶夫（70公斤级）

二等奖：梅雷伊·巴扎尔巴耶夫（61公斤级）

二等奖：叶尔纳尔·希尔德拜（86公斤级）

二等奖：努尔道列特·别肯诺夫（97公斤级）

三等奖：努尔道列特·赛伊尔别科夫（74公斤级）

三等奖：阿斯哈布·哈吉耶夫（79公斤级）

三等奖：阿里姆詹·萨利姆詹（125公斤级）

女子摔跤：

一等奖：维多利亚·胡赛诺娃（59公斤级）

三等奖：泽伊涅普·巴亚诺娃（53公斤级）

三等奖：安吉丽娜·佩尔武希娜（55公斤级）

三等奖：特尼斯·杜别克（62公斤级）

团体排名：

希腊罗马式摔跤：第一名

自由摔跤：第二名

女子摔跤：第三名

U17组别

希腊罗马式摔跤：

一等奖：库阿尼什别克·扎纳若尔（45公斤级）

一等奖：努尔道列特·库马鲁雷（48公斤级）

一等奖：达米尔·阿坎（60公斤级）

一等奖：多斯博尔·沙米利（65公斤级）

二等奖：松卡尔·扎拉普（51公斤级）

二等奖：阿迪列特·托伊什（92公斤级）

三等奖：伊斯兰·加瑟莫夫（71公斤级）

女子摔跤：

一等奖：贾伊达尔·穆卡特（61公斤级）

二等奖：萨尼亚·苏丹哈利（49公斤级）

二等奖：马德希娅·乌斯曼诺娃（57公斤级）

三等奖：恩朱·巴克科扎（40公斤级）

三等奖：努赖伊姆·萨亚赫梅特（65公斤级）

自由摔跤：

一等奖：伊布拉希姆·伊斯卡克别克（55公斤级）

一等奖：别卡瑟尔·阿萨姆别克（60公斤级）

二等奖：萨伯尔詹·拉哈托夫（45公斤级）

二等奖：努尔泰·纳罗夫（71公斤级）

三等奖：铁米尔兰·穆拉特（48公斤级）

三等奖：丁穆哈梅德·卡瑟姆别克（80公斤级）

三等奖：别伊巴勒斯·叶尔哈利（92公斤级）

三等奖：里扎·伊扎哈尔（110公斤级）

团体排名：

希腊罗马式摔跤：第二名

自由摔跤：第一名

女子摔跤：第四名

值得一提的是，此前哈萨克斯坦自由摔跤队在亚洲锦标赛中已获得7枚奖牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】