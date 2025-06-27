09:31, 27 六月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦摔跤选手在亚洲锦标赛中斩获13枚金牌
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦摔跤队在6月19日至26日于越南头顿市举行的U17和U23亚洲锦标赛中表现出色，取得优异成绩。
据哈萨克斯坦共和国旅游与体育部体育和健身事务委员会消息，哈萨克斯坦代表队在三种摔跤项目（希腊罗马式摔跤、自由摔跤和女子摔跤）中，共获得13枚金牌、12枚银牌和13枚铜牌，总计38枚奖牌。
U23组别
希腊罗马式摔跤：
- 一等奖：叶拉瑟尔·马梅尔别科夫（55公斤级）
- 一等奖：伊斯哈·库尔巴耶夫（60公斤级）
- 一等奖：巴赫达特·萨巴兹（67公斤级）
- 一等奖：阿克詹·伊克拉索夫（77公斤级）
- 二等奖：马克萨特·赛劳（87公斤级）
- 二等奖：尤苏夫·马茨耶夫（97公斤级）
- 二等奖：乔哈尔·乌佐罗夫（130公斤级）
- 三等奖：迪亚斯·卡尔泰（82公斤级）
自由摔跤：
- 一等奖：迈斯·阿利耶夫（70公斤级）
- 二等奖：梅雷伊·巴扎尔巴耶夫（61公斤级）
- 二等奖：叶尔纳尔·希尔德拜（86公斤级）
- 二等奖：努尔道列特·别肯诺夫（97公斤级）
- 三等奖：努尔道列特·赛伊尔别科夫（74公斤级）
- 三等奖：阿斯哈布·哈吉耶夫（79公斤级）
- 三等奖：阿里姆詹·萨利姆詹（125公斤级）
女子摔跤：
- 一等奖：维多利亚·胡赛诺娃（59公斤级）
- 三等奖：泽伊涅普·巴亚诺娃（53公斤级）
- 三等奖：安吉丽娜·佩尔武希娜（55公斤级）
- 三等奖：特尼斯·杜别克（62公斤级）
团体排名：
- 希腊罗马式摔跤：第一名
- 自由摔跤：第二名
- 女子摔跤：第三名
U17组别
希腊罗马式摔跤：
- 一等奖：库阿尼什别克·扎纳若尔（45公斤级）
- 一等奖：努尔道列特·库马鲁雷（48公斤级）
- 一等奖：达米尔·阿坎（60公斤级）
- 一等奖：多斯博尔·沙米利（65公斤级）
- 二等奖：松卡尔·扎拉普（51公斤级）
- 二等奖：阿迪列特·托伊什（92公斤级）
- 三等奖：伊斯兰·加瑟莫夫（71公斤级）
女子摔跤：
- 一等奖：贾伊达尔·穆卡特（61公斤级）
- 二等奖：萨尼亚·苏丹哈利（49公斤级）
- 二等奖：马德希娅·乌斯曼诺娃（57公斤级）
- 三等奖：恩朱·巴克科扎（40公斤级）
- 三等奖：努赖伊姆·萨亚赫梅特（65公斤级）
自由摔跤：
- 一等奖：伊布拉希姆·伊斯卡克别克（55公斤级）
- 一等奖：别卡瑟尔·阿萨姆别克（60公斤级）
- 二等奖：萨伯尔詹·拉哈托夫（45公斤级）
- 二等奖：努尔泰·纳罗夫（71公斤级）
- 三等奖：铁米尔兰·穆拉特（48公斤级）
- 三等奖：丁穆哈梅德·卡瑟姆别克（80公斤级）
- 三等奖：别伊巴勒斯·叶尔哈利（92公斤级）
- 三等奖：里扎·伊扎哈尔（110公斤级）
团体排名：
- 希腊罗马式摔跤：第二名
- 自由摔跤：第一名
- 女子摔跤：第四名
值得一提的是，此前哈萨克斯坦自由摔跤队在亚洲锦标赛中已获得7枚奖牌。
【编译：木合塔尔·木拉提】