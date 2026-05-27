哈萨克斯坦首次在中国证券交易所发行熊猫债券

2026年5月26日发行的债券总额为34亿元人民币，约合5亿美元。债券期限为3年，年票面利率为1.9%。

据财政部称，在债券认购阶段，债券需求量是供应量的两倍。这反映了中国机构投资者对哈萨克斯坦经济稳定增长和公共债务水平较低的信心。

哈萨克斯坦还创下了一项纪录，其债券利率在BBB级国家中最低。这一指标相当于AA级国家的水平。

财政部指出，创纪录的低票面利率是持续的财政和税收改革，以及国家元首发起的政治变革的结果。此外，熊猫债券的发行将有助于为准国家机构和企业发行人未来的债券发行制定指导方针。

财政部称，这项协议是加强哈萨克斯坦与中国全面战略伙伴关系的重要一步。

据了解，熊猫债券将在北京金融资产交易所和阿斯塔纳国际金融中心交易所上市。

财政部表示，政府的借贷政策旨在实现债务组合多元化，降低偿债成本，并维护国际投资者对哈萨克斯坦主权信用评级的信心。此外，此次资产配置是在已批准的外部国家借款计划框架内进行的。