在韩中品牌夹击下，欧洲车还能保住哈国市场份额吗？

Skoda销量遥遥领先，占据一半以上市场份额

根据哈萨克知名汽车门户网站 Kolesa.kz的分析数据，2025年前五个月，在哈萨克斯坦售出的1772辆欧洲轻型汽车中，Skoda的销量高达924辆，市场份额超过52%。

Skoda的成功不仅体现在品牌整体表现，更在于旗下多款车型热销。其中，Škoda Kodiaq表现最为突出，累计售出659辆，涵盖第一代与第二代车型；此外，Škoda Karoq（137辆）和Octavia（119辆）也进入前三。这些车型兼顾实用性、性价比与适应多种路况的能力，是Skoda在中亚市场持续受欢迎的关键因素。

德系豪华品牌稳守高端，G-Class依旧热销

排在Skoda之后的是德国品牌BMW和Mercedes-Benz，分别以207辆和178辆的销量位居第二和第三。

BMW的销量比去年同期增长33.5%（2024年前五个月为155辆），但与2023年同期的698辆相比仍有明显回落，尤其是BMW X5车型，从两年前的319辆下降至远低于这一水平。

Mercedes-Benz方面，其整体销量同比下降29%，但高端SUV G-Class依然受到追捧，以43辆的成绩成为品牌最畅销车型。这表明，在哈萨克斯坦部分消费者中，对豪华越野车仍有稳定需求。

法国和意大利品牌式微，部分车型“名存实亡”

与前三强的稳定表现不同，一些欧洲传统品牌正在哈国市场上“边缘化”。2025年前五个月，法国品牌Renault仅售出1辆Koleos，且该车型为2023年在韩国生产。意大利品牌Alfa Romeo销售更为稀少，仅售出两辆，分别是Stelvio和Giulia各一辆。德国的Opel也仅售出三辆Crossland。

此外，尽管法国品牌Citroën在阿斯塔纳设有展厅和官网，但官方未发布任何销售数据，显示其在哈萨克斯坦的市场运营或已极度缩减。目前，市面上仍可见2023款C3 Aircross车型，但实际销量不明。

这一现象凸显出欧洲部分品牌在哈国的品牌认知度与销售网络面临挑战，供应链、价格竞争力及本地化服务能力的缺失，使其在市场竞争中处于劣势。

豪华SUV仍具吸引力，奥迪与保时捷进入前五

除了Skoda的多款畅销车型之外，进入哈萨克斯坦销量前五的欧洲车还有保时捷Cayenne（93辆）和奥迪Q5（84辆）。这两款中高端SUV以其品牌力和技术优势，依旧获得一部分消费者的青睐。

从整体趋势来看，虽然欧洲品牌在整体销量中已不再占据主导，但仍在中高端市场保持竞争力。

【编译：达娜】