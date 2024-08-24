饱受战争摧残的加沙确诊首例脊髓灰质炎病例

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，加沙一名 10 个月大的女孩因患脊髓灰质炎（又称小儿麻痹症）而瘫痪，她是 25 年来这块饱受战争蹂躏的土地上发现的首例脊髓灰质炎确诊病例。

世界卫生组织总干事谭德塞对这一事态发展深表关切，并表示这名来自代尔巴拉赫的婴儿左下肢瘫痪，但目前情况稳定。

谭德塞表示，世卫组织已通过基因组测序证实，这名女童的感染与脊髓灰质炎病毒 2 型变异株有关，该病毒是 6 月份从加沙废水中采集的环境样本中检测到的。

传播风险高

谭德塞说，鉴于脊髓灰质炎病毒在加沙和该地区传播的高风险，巴勒斯坦卫生当局与世界卫生组织和联合国儿童基金会一起合作，“努力在未来几周内实施两轮脊髓灰质炎疫苗接种，以阻止病毒传播”。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处表示，其医疗队将与世卫组织和联合国儿童基金会合作，支持向其诊所和流动医疗队提供疫苗。

近东救济工程处是加沙地带最大的援助机构，仍然是卫生部门的主要行动者，为10个初级卫生中心和多达100个流动医疗点提供卫生服务。

联合国驻巴勒斯坦被占领土人道主义协调员穆罕纳德-哈迪警告说，加沙的大规模疏散 “将（人们的）生存危险境地”，并继续严重制约援助行动。

他说，仅在 8 月份，以色列军队就 “发布了 12 次疏散令，迫使近 25 万人再次迁移”。

遭遇危险

哈迪说：“如果疏散令的目的是保护平民，那么事实恰恰相反。这些命令迫使一些家庭再次逃离，他们往往要冒着炮火，带着为数不多的随身物品，逃到一个日益缩小的地区，那里拥挤不堪、污染严重、服务有限，而且就像加沙的其他地方一样不安全。”

哈迪表示，由于一再背井离乡，人们无法获得 “对其生存至关重要的服务，包括医疗设施、住所、水源和人道主义物资”。