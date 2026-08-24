哈萨克斯坦战略研究所所长：政治竞争进一步提升

- 超过74%的选民参与了投票。这意味着近四分之三的选民积极参与了公民事务。根据初步结果，七个政党中有五个将进入库鲁尔泰。这是一个非常好的、意义重大的迹象，表明各政党的代表性将很高。我们看到，这次选举中，政治竞争有所提升。-沙伊马尔达诺夫说。

战略研究所所长表示，专家界认为库鲁尔泰选举是一场活跃且竞争激烈的政治竞选。

- 我们观看了多轮电视辩论。每周，国内电视台都会播出电视辩论。这使得选民不仅可以密切关注竞选活动和政党纲领，还可以了解候选人本身。毕竟，许多候选人都参加了辩论。总的来说，候选人数量之多——545人角逐145个席位——表明政党内部和政党之间的竞争都非常激烈。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫公布了23日举行的库鲁尔泰选举初步结果，“公正党”得票率为71.17%。

按照法律规定，库鲁尔泰选举的最终结果，将在投票日起10天内正式确定并公布。

上海合作组织副秘书长米德洪发布了上合组织观察员团工作成果并指出，上合组织观察员团认定，此次库鲁尔泰选举具有公开、透明、可信和民主的特征。