哈萨克斯坦“托布尔”战略物流枢纽建设在库斯塔奈启动

据哈萨克斯坦总理官网（Primeminister.kz）报道，这一项目标志着哈萨克斯坦物流基础设施发展的重要里程碑。该项目位于库斯塔奈市境内，将成为落实哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统提出的运输战略的关键节点。

启动仪式由哈萨克斯坦副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫、库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫、“海关运输服务”股份公司总经理叶尔纳尔·朱马塔耶夫以及Allur公司董事会主席安德烈·拉夫连季耶夫共同出席。

该项目由“海关运输服务”股份公司主导，在“工业发展基金”股份公司的支持下实施。物流综合体占地面积达133.6公顷，总投资额为640亿坚戈（约合1.2亿美元）。托布尔物流综合体的设计年吞吐量可达40万个20英尺标准集装箱（TEU）或超过1100万吨货物。该项目预计将创造500个新就业岗位，涵盖物流人员、操作员、IT专家、服务人员及青年专业人才。

国家级枢纽与未来基础设施

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫在启动仪式上发表讲话，强调了该项目的重大意义。

他表示：- 我们不仅在建设一个物流枢纽，更在为国家新的经济地理格局奠定坚实基础。“托布尔”将成为物流、数字化、教育和产业的智能交汇平台，为青年提供新的职业能力和就业机会。这不仅是一个区域性项目，更是推动全国发展的催化剂。该综合体将巩固哈萨克斯坦在全球供应链中的地位，为商业、投资者及希望在祖国成长发展的人们开辟新的前景。

2025年上半年，哈萨克斯坦的过境运输量已达1680万吨，同比增长4%。托布尔物流综合体的启用预计将在未来几年为这一数据注入新的增长动力。

区域产业集群的基础

“托布尔”运输物流综合体主任艾登·阿利莫夫表示，新综合体将降低企业的物流成本，促进出口导向型生产发展，吸引加工行业新投资，并为新型工业企业的诞生创造条件。

- 我们坚信，“托布尔”将成为吸引企业的核心节点，为区域的进一步工业化发展提供动力。- 他说。

该综合体将融入连接中国、中亚、土耳其、伊朗、阿富汗和欧洲的国际运输走廊。预计在“北哈萨克斯坦-南乌拉尔”方向及中国方向的货运量将显著增加。综合体将按照“一站式”原则，整合终端、仓储、海关清关、IT和服务区域，并配备实时货物追踪的数字系统。项目预计于2027年完工。

项目实施的紧迫性

库斯塔奈州正巩固其作为哈萨克斯坦主要工业中心的地位。仅2025年，计划投产年产7万辆汽车的KIA工厂，以及总产能超过22万个单位的汽车零部件和组装企业。

而没有发达的物流体系，这样的产业集群无法实现。“托布尔”运输物流综合体将成为区域产品稳定出口的系统性基础设施支柱，并为欧亚空间的合作开辟新的可能性。

【编译：木合塔尔·木拉提】