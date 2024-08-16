加沙冲突死亡者突破四万 大部分为妇女和儿童

蒂尔克在一份声明中说：“大多数死者是妇女和儿童。这种难以想象的局面主要由于以色列国防军一再不遵守战争规则造成。”

他在引用根据加沙卫生当局提供的数据做出的估计时表示，在过去 10 个月中，加沙平均每天约有 130 人丧生。他说：“以色列军队摧毁房屋、医院、学校和礼拜场所的规模令人深感震惊。”

他指出，人权高专办记录了以色列军方和巴勒斯坦武装团体严重违反国际人道法的行为，其中包括应对10月7日以色列南部多地恐怖袭击负责的哈马斯战斗人员。这次袭击造成约1200人死亡，250多人被扣为人质。

宝贵的喘息机会

与此同时，在饱受蹂躏的加沙，少数幸运者在汗尤尼斯一个修复的水泵站享受到了持续冲突中的一丝喘息。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处发言人路易丝-瓦特里奇说：“我上一次探访这口井是在4月底，当时它已被摧毁，周围布满了弹片和潜在的未爆弹药。我看到许多孩子不仅在为家人收集饮用水，而且在填充较大水箱时水向外溢出时还在水下乘凉和玩耍......这是一种基本的快乐，但在这里却很少有人能享受到这种快乐。”

自战争开始以来，整个加沙地区的清洁水严重短缺，这使得为避免疾病和营养不良所做的努力变得更加困难，从而凸显出重新开放的设施对南部城市和其他地区成千上万人的重要性。

瓦特里奇表示：“该设施是汗尤尼斯家庭最大的饮用水供应设施，每天运行八小时，并为约十万流离失所者提供 500 立方米的清洁饮用水。”

她解释说：“整个加沙地带的水源非常少，许多家庭被迫在闷热的气温下长途跋涉去取水。还有一些家庭根本无法获得[清洁水]，只能靠喝脏水度日。”

轰炸没有减弱

瓦特里奇指出，尽管轰炸没有停止，人们仍在前往水站取水，水罐车也在不断装水，为那些无法亲自前往水站的人提供服务。

据媒体报道，以色列军方近两天又发布了新的疏散命令，影响到汗尤尼斯及其周边地区。

周二，汗尤尼斯东部的马克塔和贝尼苏海拉社区接到命令，要求迁往所谓的 “安全区”。联合国人道协调厅表示，该命令影响了基本服务的提供，包括八个供水和卫生设施以及两个初级保健中心的运行。