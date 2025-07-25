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    08:30, 25 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦志愿者队伍不断壮大 社会公益活动蓬勃发展

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦的志愿者运动正蓬勃发展。在2024-2026年志愿者发展和支持路线图框架下，国家级和20个地区前线办公室正开展系统性工作。

    волонтеры
    Фото: freepik

    2025年上半年，全国举办了超过2.7万场有志愿者参与的活动，较去年同期增长数倍。

    自3月启动的“做好事”马拉松活动在全国范围内持续进行，期间完成了涵盖社会、生态和文化领域的1600多项公益行动。

    根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦制定了举办独联体国家志愿者论坛的国际规则，并据此设立了年度志愿者论坛。同时，哈萨克斯坦正积极筹备2026年国际志愿者年活动。年内，全国各地已举办10场针对特定群体的会议，两名哈萨克斯坦志愿者被派往土耳其和泰国的国际秘书处。

    文化和信息部声明称：

    - 志愿者在养老院和儿童福利院提供帮助，参与从救援行动到教育项目的各类活动，同时在预防紧急情况和安全领域开展宣传工作。全国各地的‘积极长寿’中心为63岁以上公民提供服务，运行良好。这些中心积极参与社会、教育、生态和文化项目。

    法律志愿服务也在不断发展。目前，全国有超过3500名律师、法律顾问、公证人和法学院学生为民众提供免费法律援助。年内，已有超9000名公民获得咨询。

    志愿者活动通过Qazvolunteer.kz在线平台协调。目前，该平台注册了3700多个组织和近1200个项目。

    哈萨克斯坦的志愿倡议日益增多，致力于行善、为社会贡献的活跃公民人数逐年增加。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统下达的任务 文化 哈萨克斯坦 社会保障 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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