“反腐败志愿者”取得良好成效 一年内阻止了70亿坚戈资金的浪费

反腐机构发布的信息显示，反腐败志愿者们为下列工作提供了有力的协助：

乌拉尔市政府关于采购4500万价格的视频会议设备的预算案被反腐败志愿者查明，同规格设备在市场上的正常价格仅为400万坚戈。

奇姆肯特市教育管理部门和部分学校在为孤儿提供的夏令营活动资金使用（购买服务）中存在重复计算行为，由于志愿者的及时提醒，约7800万坚戈资金的浪费得到了终止。

突厥斯坦市能源供应部门不合理提高热能计费标准，在高层公寓住户安装热能使用计量表的情况下，仍按照居住面积进行收费，导致大量住户额外缴费。通过志愿者的查证，相关部门对32栋高层住宅近2000户居民的资费进行了重新计算，并退还了1300万坚戈的额外收费。

在首都，志愿者检查了“在职青年租赁住房”项目下提供的30套公寓的状况。根据检查结果，承包商消除了许多缺陷，例如没有散热器和电源插座，以及未完成的建筑和安装工程等缺陷。

哈萨克斯坦反腐败行动署“Antikor”于去年启动了名为“反腐败志愿者”的项目。该机构指出，通过该项目，诸如社会建设设施、土地归还、国家采购等涉及公共内容的政府行为，其监督控制工作将大量引入社会公众的参与，以提升政府的透明度。所有参与该项目的志愿者都将在公共管理学院接受相关专业知识的集中培训。

【编译：木合塔尔·木拉提】