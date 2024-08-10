纳兹姆·科宰拜：这枚奥运奖牌等得太久了

-在我确认获得铜牌的那天，我的主教练叶尔多斯·赛达林对我说：“我们去埃菲尔铁塔拍张照吧。”但我拒绝了，因为我想和我的奖牌一起拍照。明天我一定要去。同时，我也想念我的祖国、我的父母和亲人。所有人都给我打电话祝贺，甚至还有不认识的人。-她说。