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纳兹姆·科宰拜：这枚奥运奖牌等得太久了
（哈萨克国际通讯社讯）巴黎奥运会女子拳击50公斤级颁奖仪式9日举行，哈萨克斯坦国家奥委会主席、著名拳击运动员根纳季·戈洛夫金出席了这一激动人心的时刻。哈萨克斯坦选手纳兹姆·科宰拜终于领取了她的铜牌。
纳兹姆在半决赛中不敌中国选手吴愉，而后者在决赛中战胜了土耳其选手恰克尔奥卢，摘得金牌。因此，纳兹姆的铜牌直到9日才得以颁发。
在颁奖仪式后，纳兹姆接受了记者的采访。
-今天观看决赛，我发现我的对手非常强大。在比赛中我没有感受到这一点，必须承认她们的实力。但是，总体来说，我的备战时间非常短——我在最后一项赛事中获得了参赛资格。如果我能在意大利获得参赛资格，我就能以更好的状态来到巴黎。尽管如此，我还是为获得铜牌感到高兴。刚刚给我挂上奖牌，我都不想摘下来，我等这个时刻太久了！-她说。
纳兹姆还表达了对戈洛夫金亲自祝贺的喜悦。
-以前我只在电视上看到戈洛夫金。今天他亲自祝贺我。对我来说，这枚奥运会铜牌是我一生中最宝贵的财富。-纳兹姆激动地说。
此外，纳兹姆提到，她一直梦想着去巴黎埃菲尔铁塔，并与奖牌合影留念。
-在我确认获得铜牌的那天，我的主教练叶尔多斯·赛达林对我说：“我们去埃菲尔铁塔拍张照吧。”但我拒绝了，因为我想和我的奖牌一起拍照。明天我一定要去。同时，我也想念我的祖国、我的父母和亲人。所有人都给我打电话祝贺，甚至还有不认识的人。-她说。
【编译：阿遥】