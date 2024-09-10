“智者游戏”九宫棋：参赛国家达41个 选手年龄从14岁到75岁

（哈萨克国际通讯社讯）来自41个国家的运动员参加了第五届世界游牧民族运动会棋类项目——九宫棋比赛。

第五届世界游牧民族运动会棋类项目——九宫棋比赛于9月9日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开赛。

九宫棋项目主裁判包尔詹·托列艮诺夫介绍称，本届游牧民族运动会期间，九宫棋项目成为了参赛国家代表队数量最多的运动项目之一，共有来自41个国家运动员参赛。

Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

参赛国家代表队除传统的欧亚草原国家外，还包括哥伦比亚、孟加拉、英国、法国、德国、美国、中国、拉脱维亚，以及来自非洲和阿拉伯世界的多国代表。

这显示了被哈萨克先民称之为“智者的游戏”的九宫棋运动，近十年来在世界范围内的传播和影响力。

- 根据赛事规则，每一个参赛国家允许最多选派2名男性选手和2名女性选手参赛。本届运动会共有来自41个国家的114名选手参赛（65名男性和49名女性）。各国运动员将各自进行对决，并最终计算总体成绩。- 主裁判说。

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据介绍，大赛规则允许的参赛选手年龄限制为14~75岁。

- 阿塞拜疆、捷克和土耳其来的运动员中，就有14岁的选手。同时，也有许多选手是已经退休的人士。- 包尔詹·托列艮诺夫说。

本届游牧民族运动会九宫棋项目比赛将持续至9月11日，决赛将于当日举行。而颁奖仪式则将于9月12日在民俗文化村举行。

九宫棋，又称为九连珠播棋，哈萨克语为«тоғызқұмалақ»，是一项由哈萨克人的先祖们创造的棋类运动，被称之为“智者的游戏”，诞生至今有四千年历史，不仅在人类体育历史发展进程中占有重要的一席之地，并且还传播到了欧亚大陆的各个角落，发展成为了一项广为流传的世界性运动。

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九宫棋有圆形和长方形等不同种类的棋盘，目前流行的主要为长方形棋盘模式。

哈萨克著名的文学家、哲学家和教育家阿拜·库南拜吾勒就曾经是这项棋类运动的爱好者。其曾经使用过的棋盘，至今仍保存在哈萨克斯坦的博物馆当中。

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2010年，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳首次举办了九宫棋世界大赛。此后，该运动得到不断复兴和发展。2020年，九宫棋被联合国教科文组织列入文化遗产名录。2022年，根据国际九宫棋联合会的决议，每年的9月9日被确立为世界九宫棋日。

【编译：木合塔尔·木拉提】