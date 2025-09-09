哈萨克斯坦消费者权益保护委员会提醒购车注意事项

“城市贸易与消费者权益保护部门在监测中发现，部分汽车经销商在销售车辆时，强制要求客户购买附加服务或配件。专家提醒，根据《消费者权益保护法》第8-1条规定，卖方无权在合同中加入限制或侵犯消费者权益的条款。”