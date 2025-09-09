中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    14:50, 09 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦消费者权益保护委员会提醒购车注意事项

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦消费者权益保护委员会近日声明，汽车经销商在销售新车时强行推销不必要的附加设备或服务属于违法行为。

    жаңа көлік
    Фото: gov.kz

    根据委员会的信息，此类做法违反了《消费者权益保护法》。委员会指出：

    “城市贸易与消费者权益保护部门在监测中发现，部分汽车经销商在销售车辆时，强制要求客户购买附加服务或配件。专家提醒，根据《消费者权益保护法》第8-1条规定，卖方无权在合同中加入限制或侵犯消费者权益的条款。”

    委员会强调，根据法律，每位公民有权自由选择商品，卖方不得强迫消费者购买超出需求量或不需要的商品种类。

    委员会在声明中表示：

    “新车安装附加设备必须征得消费者同意。如果车辆已预装附加选项，消费者有权要求拆除。拆除费用需在消费者同意的情况下执行，但任何人不得强制消费者只能购买已安装附加设备的车辆。”

    根据法律，公民有权选择基础配置的车辆，并依法维护自身权益。

    值得一提的是，今年8月份，哈萨克斯坦监管机构曾判定两家汽车企业——“KRG AUTO”有限责任公司（捷途官方经销商）和“Autocity Karaganda”有限责任公司（奇瑞官方经销商）——在销售合同中附加条款，要求车主必须在指定维修中心进行保养，否则将取消车辆保修的做法限制了消费者合法权益，人为设置了售后服务市场的竞争壁垒，并因此要求两家企业在规定期限内做出整改

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 社会 经济
