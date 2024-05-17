总统签署修正案 不懂国语和历史将无法加入哈国国籍

根据修正案，将对刑事机构、看守所、临时看守所视频监控系统造成损坏的，追究刑事责任；

将为迁徙至政府指定的地区的民众提供农用土地；

作为国家对移民者及其家庭成员的支持，将提供搬家补贴、住房租金、水电费补偿以及经济流动证明等物质援助；

犯下针对未成年人性接触的罪行、不懂得基本的国语、不了解哈萨克斯坦宪法和历史的基本知识等将拒绝授予和恢复哈萨克斯坦国籍；

推出了针对投资者的多次入境签证和针对有需求的企业主的签证，赋予他们获得哈萨克斯坦永久居留许可的权利；

与极端主义或恐怖组织有关的人、再次犯罪的人、被视为有组织团体（犯罪组织）的“领头”、对未成年人实施性接触犯罪的人，以及曾在哈萨克斯坦犯下严重或极其严重罪行，并根据国际条约被引渡到其原有国籍国的人被禁止进入我国。

据悉，法案旨在进一步完善人口迁移相关立法。

【编译：小穆】