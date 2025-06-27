哈萨克斯坦网球选手朱卡耶夫首次晋级温网正赛

这位来自阿克套的24岁球员在资格赛决胜轮中击败了世界排名第239位的法国选手卢卡·帕夫洛维奇。首盘比赛，帕夫洛维奇以6:3先声夺人。但朱卡耶夫随后顽强反击，以6:3、6:2、7:6（7:5）实现逆转，赢得胜利。

这场耗时近两个半小时的激烈对决中，朱卡耶夫轰出15记Ace球，在7个破发点中兑现3个。而帕夫洛维奇则打出9记Ace球，仅在5个破发点中完成一次破发。

凭借这场胜利，朱卡耶夫首次跻身温网正赛，创造了个人职业生涯新高。值得一提的是，在此前的资格赛中，哈萨克斯坦选手米哈伊尔·库库什金、蒂莫菲·斯卡托夫和德米特里·帕普科均未能突围。

去年，朱卡耶夫曾在资格赛决赛中以3:6、4:6、4:6不敌法国选手阿利斯·康坦，无缘正赛。今年，他终于圆梦温布尔登。

2025年温布尔登网球公开赛将于6月30日拉开帷幕。届时，代表哈萨克斯坦参加单打比赛的选手包括亚历山大·布勃利克、亚历山大·舍甫琴科、贝布特·朱卡耶夫、叶列娜·热巴金娜和尤利娅·普婷佐娃。

【编译：阿遥】