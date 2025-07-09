肯德尔勒海水淡化厂正式投产 日产能达5万立方米

该项目主体工程于5月30日竣工。厂区内设有淡化、脱盐和再矿化车间，配套建设了泵站、两座变电站、维修机械车间、车库、仓库、实验室，以及消防站和锅炉房等基础设施。

与此同时，项目配套工程也已全面完工，包括铺设总长80.1公里的输电线路、两条总长201.4公里的主干供水管道、48.1公里天然气管道，以及40.1公里公路。海底还敷设了聚乙烯取水管线。

Фото: ҚазМұнайГаз

目前，工厂正处于调试阶段。今日起，所有工艺设备全面投入运行，生产线将开始海水测试和清洗作业，预计该流程将持续72小时。测试结束后，工厂将转入稳定运行阶段。

据了解，海水净化和淡化是一个高度集成的工艺流程。首先，海水通过安装在距岸730米、深度12米处的专用取水装置进入集水井，随后通过输送管线进入处理系统。

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在淡化车间，原水将经历初步处理流程，用以去除泥沙和其他杂质。接着，水流将进入自动化自清洗过滤器，随后通过超滤系统进行深度净化。超滤工艺可将水中有机物含量减少70%-75%，同时完全去除包括细菌、单细胞藻类等在内的全部微小杂质，实现100%清除率。

核心环节为反渗透处理技术，可将水中溶解矿物质基本去除，淡化率高达99.5%。经反渗透处理后的水将进行再矿化，使其达到饮用水标准，最后经过氯化处理并储入清水罐，供居民使用。

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哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）发布消息称，肯德尔勒海水淡化厂投产后，将为扎瑙津市及周边居民点持续供应生活用水，减轻“阿斯特拉罕-曼吉什拉克”主输水管线的负荷，进一步促进该地区工业发展。工厂运行还将直接创造91个就业岗位。

据此前报道，该项目于2023年9月在曼格斯套州正式奠基。

【编译：阿遥】