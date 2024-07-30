哈政府划拨60公顷林地用于哈中天然气管道

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府为哈中合资企业 “亚洲天然气管道 ”（Asian Gas Pipeline）划拨了60多公顷林地用于天然气管道。决议指出，该公司必须向国家支付林地费用。

政府决议中写道：

需向国家预算收入补偿因将林地用于与林业无关的目的而造成的林业生产损失。

相关文件于7月24日签署并生效。

“亚洲天然气管道”有限公司为哈中合资企业，其股份由哈萨克斯坦天然气公司（QazaqGaz）和中国“中亚天然气管道”有限公司（Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited）共同持有，各占一半。

项目根据2007年8月18日签署的哈萨克斯坦和中国关于合作建设和运营哈中天然气管道的协议于2008年成立。

该公司向中国市场供应土库曼和乌兹别克天然气，同时输运本国天然气向国内市场供应及用于出口。

今年6月中旬，“QazaqGaz ”和 “中国石油天然气股份有限公司 ”曾向 “萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金捐款10亿坚戈，用于洪灾的灾后建设及向灾民提供援助。

哈萨克斯坦2023年向中国出口天然气58.57亿立方米，比2022年增长15.5%。

【编译：木合塔尔·木拉提】