政务服务加速AI化 年底前约70%服务将覆盖eGov GPT

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦正在加快人工智能技术在公共服务领域的应用。政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫11日在政府会议上表示，目前全国所有国家机关均已开始使用统一数字产品开发平台QazTech，新版eGov 3.0电子政务门户也已投入运行。按照计划，到今年年底，约70%的公众政务服务需求将可通过eGov GPT智能数字助手覆盖。

QazTech平台自今年4月1日起投入运行，旨在为政府数字产品开发提供统一技术环境。马迪耶夫表示，过去一项新数字服务从开发到投入使用可能需要数年，而借助QazTech，这一周期可以缩短至数周。

政府已经批准现有信息系统向QazTech迁移的两年计划。今年原计划迁移39个系统，其中36个已进入收尾阶段。此外，还有25个计划外系统正在进行迁移或开发，目前已有10个信息系统在QazTech平台上全面运行。

马迪耶夫表示，目前所有国家机关均已开始使用QazTech，相关工作进度快于原定计划。根据总统令，哈萨克斯坦还已暂停在QazTech平台之外新建国家信息系统，以减少系统重复建设并逐步淘汰老旧系统。

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与此同时，基于QazTech开发的新版eGov 3.0电子政务门户日前正式上线。

据介绍，原有eGov门户的技术能力已逐渐接近极限。新版平台对政务服务流程进行了重新设计，减少不必要的申请条件和操作步骤，并降低基础设施负荷。目前，部分高频政务服务已经可以通过新模式办理。

人工智能也正在进一步进入电子政务服务环节。今年4月推出的eGov GPT智能数字助手目前已接入50项高频服务，约占公众政务服务申请总量的30%，累计使用次数已超过15万次。

Фото: Правительства РК

按照政府计划，到今年年底，这一比例将提高至约70%。未来，用户只需用文字描述自己需要办理的事项或所处的具体情况，系统即可协助匹配相应服务，无需自行查找表格、证明材料及办理入口。政府计划将eGov GPT逐步打造为政府与公民互动领域的综合性AI助手。

随着越来越多服务转向线上，传统公共服务中心（ЦОН）的功能也正在发生变化。数据显示，近年来居民前往公共服务中心柜台办理业务的次数下降约30%。电子数字签名办理、首次机动车登记、土地文件及房地产地籍护照等服务已陆续实现线上办理。

为此，传统公共服务中心正在向AI数字服务办公室转型。其中约70%的空间将设置为快速服务区，居民可通过搭载eGov GPT的自助终端自行办理业务，同时保留咨询和培训区域，由工作人员提供协助。

首个新型数字服务办公室已在杰兹卡兹甘投入运行，此后突厥斯坦、阿斯塔纳和萨特帕耶夫也陆续启用相关服务点。几个月内，这些数字办公室已累计服务超过4000人次。