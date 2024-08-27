财政部：2025年哈萨克斯坦社会领域将拨款9.8万亿坚戈

根据该法案，2025年的预计收入为21.7万亿坚戈（2026年为19.4万亿坚戈，2027年为20.9万亿坚戈）。此外，政府计划从国家基金调取2万亿坚戈的担保转移资金。2025年的预算支出预计为25.8万亿坚戈。

预算仍然以社会领域为重点。哈萨克斯坦政府将向社会领域拨款9.8万亿坚戈，较去年增加7940亿坚戈。

据财政部数据，主要支出包括：

根据通货膨胀率对社会福利进行指数化（基础养老金和津贴上调6.5%，普通养老金上调8.5%）； 增加2500个额外的大学公费名额，提高大学生奖学金15-20%； 扩大全国范围内的免费医疗服务和强制性社会医疗保险覆盖面。

此外，地区发展也是哈萨克斯坦政府的优先任务之一。2025年，政府将为这一领域拨款7.4万亿坚戈。该资金将用于确保更多居民获得集中供水服务（城市供水覆盖率提高至99.6%，农村地区供水覆盖率提高至98%），将供暖管网的老化率降至51%，并在“乡村-国家摇篮”项目框架内，计划改造18个交通基础设施项目、33个住房和公共设施项目以及91个社会项目。

同时，政府还计划为51 515名居民和3个农村定居点提供天然气供应。

【编译：达娜】