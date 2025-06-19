哈萨克斯坦财政部长：油价波动或成影响2025年预算收入的主要风险

会上，参议员塞利克·沙伊达罗夫就2025年国家预算收入执行情况提出质询，询问当前有哪些风险可能导致预算收入计划未达预期。

对此，朱曼哈林部长指出，在制定去年预算草案和经济指标预测时，政府以Brent原油价格为每桶75美元、坚戈兑美元汇率为470的预估值为基础。然而，目前这两个关键指标均已发生偏离。

- 今年第一季度油价尚保持在75美元左右，但从第二季度起开始下跌，这对预算收入的实现构成一定影响。 - 他说。

与此同时，他也提到了一些利好因素。例如，2025年前五个月出口金属价格普遍上涨：铝上涨9%，白银上涨26.5%，黄金上涨38.3%，锌上涨5.8%，铜上涨4%。

朱曼哈林还表示，得益于税务与海关管理的数字化改革，财政部门在2025年前五个月通过税收和海关征管渠道额外筹集了4000亿坚戈收入，进一步提高了预算执行效率。

- 总体而言，截至5月底，预算收入计划执行率为100.5%。但如果外部经济环境发生变化，将不可避免地影响内部经济指标，在这种情况下，预算参数可能需要重新审议。 - 他说。

【编译：达娜】