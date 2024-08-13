哈财政部出台一系列支持本国生产商的新举措

为迅速扩大从国家制度中豁免的商品、工程和服务清单，政府取消了在设立豁免时进行监管影响分析的要求。这一调整使得豁免商品的清单从1380种增加到4542种。2024年前七个月里，政府与本国商品生产商签订了34,805份合同，比去年同期增加了58.1%。

他还透露，财政部对非现场审计的规则进行了修订，增加了一项新的风险评估标准。

财政部部长马迪·塔克耶夫表示，自今年4月以来，国家审计机关已取消了8项采购外国商品而非本国商品的采购案例，涉及金额2500万坚戈。

他还补充道，政府对现行国家采购和准政府采购规则进行了修订，修订内容包括：

- 优先从本国商品生产商名录中的供应商处采购商品、服务和工程；

- 为本国生产商提供30%的强制性预付款，以确保供应商及时且妥善地履行合同义务；

- 免除本国商品生产商所有形式的担保要求，使其能够将资金投入到扩大生产中；

- 将本国生产商的违约金从10%降低到3%；

- 准政府部门可通过单一来源采购方式采购属于长期合同范围内的商品。

塔克耶夫总结说：“这些措施旨在刺激本国生产，并确保在受监管的采购中增加哈萨克斯坦产品的比重，这使得受监管采购中本国产品比重达到了54.3%。2023年，受监管采购中的本国产品比例为50.7%。”

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】