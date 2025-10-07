财政部引入人工智能与数字坚戈 助力打击影子经济

部长指出，项目的核心是名为 Smart Data Finance 的智能数据财政系统。该系统利用人工智能分析庞大的数据集，用于识别逃税和虚假账务操作模式，并建立纳税人的数字画像，从而实现精准监管。

“在电子发票系统中引入生物识别身份验证后，成功阻止了金额超过330亿坚戈的虚假发票开具行为。” ——部长说。

此外，通过 “电子标签（E-tanba）项目” 建立的自动化监管系统，能够实时监控增值税（VAT）平衡，及早发现并阻断“灰色交易链”。截至目前，系统已处理2.5亿份电子发票和5亿笔支付记录。

据财政部估算，该项目每年可为国家预算新增约1000亿坚戈收入。

财政部正与央行合作推进 “数字增值税” 试点项目，通过数字坚戈结算可有效防止资金进入影子流通领域，使供应链全程可追踪、透明化。

未来，财政部计划将数字坚戈支付机制扩展至政府采购等其他领域，以进一步提升公共资金使用效率。

财政部还在海关管理中积极引入数字化手段。人工智能技术已被应用于智能检查与扫描系统，能自动识别申报不实的货物，大幅减少人工干预，提高通关效率和风险防控水平。

马迪·塔克耶夫强调，人工智能与数字货币技术的结合将成为打击影子经济的关键工具，

“这些创新将使国家财政体系更加透明、高效，并有助于形成公平竞争的经济环境。” ——马迪·塔克耶夫说。

【编译：达娜】