政府出台新版抗癌综合计划 肿瘤患者将得到全面医疗保障

这一计划的推出旨在贯彻国家元首重要指示，实现癌症医疗服务的全面现代化。其中包括引入高效的早期诊断、发展专业治疗、姑息治疗和康复措施，以及加强人力资源和科研力量。通过这些措施，计划进一步提高癌症早期诊断率，提高癌症患者生活质量。

计划将通过引进最新的医疗设备，确保每个地区患者都能接受符合国际标准的现代放射治疗，并保障他们获得所需的药物。此外，综合计划还明确要利用流动医疗综合体为农村地区的居民提供支持，以减小城乡医疗差距。远程医疗和人工智能也将积极用于癌症治疗。总的来说，这一计划将增加全国各地居民获得高质量癌症治疗的机会。

综合计划主要目标之一是通过采用现代肿瘤学标准，为国内恶性肿瘤患者提供全面医疗服务。为了缩小哈萨克斯坦与发达国家在医疗质量方面的差距，计划将从目前广泛采用的住院治疗模式转向更为现代化的门诊治疗方式。

除了中央和地方政府机构以及医疗组织，计划还鼓励非政府组织参与综合计划的实施。许多慈善项目也将在他们的协助下得以实施。

这一综合计划已通过共和国预算委员会的审议。

值得注意的是，哈萨克斯坦每年的癌症病例数量增长率为4%，2022年新登记的癌症病例超过3.9万例，目前已有超过20.5万名患有癌症的患者被登记建档。

【编译：阿遥】