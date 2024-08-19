政府出台新的融资计划 加大中小企业扶持力度

鉴于当前国家在促进企业经营方面所采取的政策方针，以及建立强大、具有竞争力的企业的必要性，新计划将重点支持高效项目。新项目的补贴资金主要用于扶持制造业企业，占比约50%。

此外，为减轻财政负担，服务业项目的补贴期限从5年缩短至3年。中小企业扶持项目的补贴将逐步过渡到市场化机制，采用差异化方式，并对补贴范围内的部分服务企业进行了优化。

贷款担保工具的范围也得到了扩大，具体来说，担保金额增加，企业可以按市场利率获得超过10亿坚戈的贷款担保。同时，计划还提出了一项全新的支持工具——银团贷款，即由多家银行共同为大型项目提供最高150亿坚戈的融资。

债权融资的条件也得到了大幅放宽。例如，债券发行企业可以获得优惠券利率补贴，并以6%的利率获得长达5年、最高50亿坚戈的融资。

今年前6个月，更新后的融资规划通过补贴和担保支持措施覆盖了约1.4万个商业项目，其中补贴项目8624个，金额达5660亿坚戈；担保项目5381个，金额达1789亿坚戈。

此外，政府还计划近期推出根据生产技术复杂程度差异化的支持机制。对于生产高科技产品的企业，将提供利率更低、期限更长的优惠贷款。

这些机制将确保对企业的支持更具针对性和高效性，从而促进经济持续增长，提升国家竞争力。

【编译：阿遥】