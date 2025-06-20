马吉利斯（议会下院）议长、“阿玛纳特”党主席叶尔兰·霍沙诺夫在开幕致辞中祝贺与会者度过医学工作者日，强调医生在国家生活中的重要角色，并指出医疗卫生系统的发展始终是国家总统关注的重点。

他表示：- 正如哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统所言，医务工作者堪称和平时期的英雄。哈萨克斯坦医疗领域正取得显著成果，我们的医生能完成仅在少数国家可行的复杂移植手术。“阿玛纳特”党将继续支持医务工作者实现目标，改善国民健康与福祉。

叶尔兰·霍沙诺夫指出，约三分之一的医务工作者是“阿玛纳特”党成员，医疗界是该党的重要支柱。“医生对话”平台已成为讨论医疗热点问题、制定发展任务的独特场所。例如，农村地区医务人员短缺是重要议题。为此，近700名迁往农村的医务工作者自去年起获约900万坚戈的安置补贴，这是“阿玛纳特”党竞选纲领中的承诺。

Фото: Али Галым

通过议会与卫生部的共同努力，医务人员资格认证体系得以优化，数千名医生和护士无需测试即可获得同等资格认证。此外，“阿玛纳特”党议员反对对药品和医疗服务征收10%增值税。总统指示引入的医生职业保险制度也已实施，医疗失误造成的损失将由国家预算而非医生个人承担。

然而，国产药品供应、强制医疗保险体系的透明度等问题仍待解决，医务人员遭受暴力的现象尚未完全根除。为此，“阿玛纳特”党议员推动立法，强化保护医务人员免受干扰的规范，并提议对暴力侵害医生的行为设立单独刑事责任。

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副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫和卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在会上发言。与会者分享了个人职业经历和专业挑战。例如，克孜勒奥尔达多学科州立医院内分泌科主任叶莲娜·蔡伊指出，即使轻微的激素异常也可能引发严重问题，强调早期诊断和治疗的重要性。哈萨克斯坦医疗旅游协会会长克里斯蒂娜·克里维茨表示，哈医疗服务价格远低于发达国家，但治疗质量符合国际标准，吸引了来自45个国家的逾万名医疗游客每年赴哈就医。

热特苏州阿克苏区急救医士萨亚特·穆尔扎哈诺夫分享了在恶劣条件下骑马赶往患者的故事，凸显医生的坚韧与智慧。阿克托别西哈医学大学放射学系主任叶尔博拉特·伊兹提列乌夫呼吁重视人乳头瘤病毒疫苗。塞梅伊产科中心新生儿科主任古尔扎兹拉·杜伊谢肯诺娃讲述了医生如何救治一名仅470克、孕25周出生的女婴，历经117天的努力。

彼得罗巴甫尔州立多学科儿童医院诊疗中心主任阿尔兰·巴尔塔别科夫分享了远程医疗的成功经验，使偏远地区居民无需前往州中心即可获得专科医疗。阿克莫拉州“Esen基金会”负责人莱拉·伊什巴耶娃介绍了“健康地区”试点项目的进展，通过导师制，300名乡村医生可直接与阿斯塔纳同行交流，提高决策质量。中央临床医院神经外科中心主任明吉尔基·别尔迪霍扎耶夫和阿拉木图神经外科医生马拉特·萨尔沙耶夫表示，哈医生正为法国同行开展大师班，并在直播中完成两例复杂脑部手术。

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会议最后，叶尔兰·霍沙诺夫和阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃为多位医务工作者颁发荣誉，表彰他们在医疗事业中的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】