哈政府向受洪水影响的灾民支付了近75亿坚戈的补偿

在5月14日召开的政府例行工作会议上，全权负责处理2024年春季融雪洪灾系列工作的政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫，就当前政府对受洪水影响而导致资产蒙受损失的各地居民提供的一次性补偿款发放情况进行了介绍。

- 截至目前，已向总计20 600户受影响家庭，支付了每户100倍按月计算指数标准的一次性补偿金。累计支付的补偿金总额达到了75亿坚戈。向680户家庭，针对其遭受的严重财产损失，提供了总额3.62亿坚戈的补偿。- 哈纳特·波兹姆巴耶夫说。

副总理还表示，已有568户居民领取了总额7.1亿坚戈的补偿款，用于修缮或重建他们因此次洪水灾害而受损或倒塌的房屋。

- 各地区仍在继续开展对居民财产损失情况的调查和补偿金的发放工作。所有情况均在掌控之中。- 他说。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК）"。2024年哈萨克斯坦按月计算指数为3692坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】