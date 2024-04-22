14:48, 22 四月 2024 | GMT +6
政府启动能源市场整治行动：降低电价、创造公平竞争环境
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，为贯彻落实国家元首有关经济去垄断化和消除不合理中间环节的重要指示，哈萨克斯坦政府已启动能源市场整治行动，旨在消除不合理的中间环节，降低最终用户的电价。
政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫指示，自2024年4月1日起，将暂停非管制供电组织的运营。这些组织自2004年以来一直在能源市场活跃，可以自行设定对企业和部分预算单位的电价。分析显示，这些机构的利润率高达30-50%，但这些利润未用于电力系统的升级和现代化改造。
消息称，根除非生产性中间环节的工作将在新版《热能法》框架下进行。该法案已获得哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）一读通过。
为彻底解决现有电力市场存在的各种问题，哈萨克斯坦政府第一阶段决定限制非管制供电组织的活动。第二阶段将把供电业务移交给地方电网公司。
能源市场整治行动将带来以下积极影响：
- 降低企业电价，减轻企业负担，创造公平竞争环境，惠及民生；
- 降低预算单位电价，节约财政支出，将节余资金用于社会民生项目；
- 增加能源行业投资，尽可能降低对最终用户电价的影响。
【编译：阿遥】