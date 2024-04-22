政府启动能源市场整治行动：降低电价、创造公平竞争环境

政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫指示，自2024年4月1日起，将暂停非管制供电组织的运营。这些组织自2004年以来一直在能源市场活跃，可以自行设定对企业和部分预算单位的电价。分析显示，这些机构的利润率高达30-50%，但这些利润未用于电力系统的升级和现代化改造。

消息称，根除非生产性中间环节的工作将在新版《热能法》框架下进行。该法案已获得哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）一读通过。

为彻底解决现有电力市场存在的各种问题，哈萨克斯坦政府第一阶段决定限制非管制供电组织的活动。第二阶段将把供电业务移交给地方电网公司。

能源市场整治行动将带来以下积极影响：

降低企业电价，减轻企业负担，创造公平竞争环境，惠及民生； 降低预算单位电价，节约财政支出，将节余资金用于社会民生项目； 增加能源行业投资，尽可能降低对最终用户电价的影响。

【编译：阿遥】