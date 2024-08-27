哈萨克邮政发行世界游牧民族运动会纪念邮票

哈萨克斯坦国家邮政公司总裁阿塞勒·贾娜索娃和世界游牧民族运动会组委会主席纳伊勒·努尔沃夫共同出席纪念邮票首发仪式。

纳伊勒·努尔沃夫表示，这是宣扬游牧民族运动会丰富多彩财富的重要活动。

-第五届世界游牧民族运动会不仅是体育盛会，也与我们的传统和文化遗产有着紧密关系的重大活动。发行纪念邮票象征着我们对过去的自豪，以及我们将其传承给后代的愿望。我们相信这一举措将有助于保护和发展游牧民族的文化传统。-他说。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

据了解，纪念邮票发行量为500枚，价格为500坚戈。

哈萨克斯坦国家邮政公司总裁阿塞勒·贾娜索娃表示，世界游牧民族运动会之际发行纪念邮票，不仅是对文化遗产的尊重，也是对保护和弘扬游牧民族传统的重要贡献。

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据悉，第五届世界游牧民族运动会将于9月8日至13日在阿斯塔纳举行。预计将有来自世界89个国家的约2500名运动员参加。本届游牧民族运动会将设20个竞技项目和10个表演项目，共计产生110枚金牌。其中包括马术、摔跤、射箭、智力游戏等传统民族运动项目。

值得一提的是，世界游牧民族运动会由吉尔吉斯斯坦共和国前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届，第一届和第二届世界游牧民族运动会分别于2014年和2016年在吉尔吉斯斯坦乔鹏阿塔市举行。运动会的办赛宗旨是复兴和保存全世界游牧民族的历史文化遗产，发展世界民族体育运动，向世界展示不同游牧民族的文化生活和文明成果，倡导世界人民加强友谊、和平、合作、共享的长远发展理念，支持民族体育运动科学和理论方法的发展。

【编译：小穆】