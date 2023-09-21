政府公布接受境外资助的哈国公民和组织名单 240个对象上榜

在这份清单中，包括了240个对象，既有个人，也有组织机构，从事的领域也非常多元。

在接受境外资助的对象清单当中，艾努尔·科斯奇娜、迪纳拉·叶格乌巴耶娃、德米特里·杜博维茨基等知名媒体人也“榜上有名”。

被列入清单的组织当中包括了：

“Adil Soz”保护言论自由国际基金会

危机中心联盟

国际法律倡议运动

哈萨克斯坦国际人权和法律保障中心

哈萨克斯坦“Internews”代表处

政治决策中心

“明灯（Shirak）” 残疾妇女协会

“Argo”哈萨克斯坦公民社会发展协会

哈萨克斯坦共和国工会联合会

“绿色救援”环保协会

全国调解员协会

哈萨克斯坦知识产权局

“教育-中亚”教育中心

URBAN FORUM KAZAKHSTAN等

完整的名单可以点击这里查询（https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjFp17cvdPOpyQKyX75GAjOAtA4efPvA/edit?pli=1#gid=342854271）。

国家收入委员会消息称，公布的信息不属于涉密内容。

从2018年开始，根据《税法》中引入的新规定，凡是从境外的个人、国际组织或国家组织接收到资金或其他形式财产的个人和组织，必须向国家税务机关进行报告。

2022年哈萨克斯坦对《税法》第29条进行了修订。根据新的修订，国家收入委员会将定期在其官方网站上，对国内所有从外国来源接受资金或其他形式资产的人员名单进行公布。

国家收入委员会强调，该修正案旨在提高公民对国家和非政府组织的信任程度。

国家收入委员会消息称：

- 为了依法实施上述措施，财政部批准了相关规则，从国外来源接收资金或其他形式财产的人员/组织的名称和身份编码(БСН/ЖСН)均会在清单当中予以注明。根据税法第30条，纳税人的姓名和身份证号码不属于税务机密信息。

【编译：木合塔尔·木拉提】