阿斯塔纳市政府公布线性公园与总统图书馆建设进展

据市政府介绍，目前该项目已有一份于2024年2月9日批准的初步设计方案，旨在对阿布扎比广场与植物园之间区域进行系统绿化与景观提升，构建“线性公园”。该项目纳入城市总体规划，目标是打造一个连贯且具环境可持续性的城市空间。

园区美化工作由市环境保护与自然资源利用管理局牵头负责。项目的勘察与设计许可于2023年7月1日获得市政府批准，许可期限为三年。

据此，线性公园的主体绿化工程计划于2026年完成。

与此同时，公园范围内一块位于阿拉木图街—突厥斯坦街—克列与贾尼别克汗街—阿克梅什特街交汇处的区域，已被划归私有土地，用于建设总统图书馆。

在回应哈通社置评请求时，阿斯塔纳市政府表示，根据510-2846号市政府决议，哈萨克斯坦共和国总统事务管理局已获准在面积为4.4675公顷的地块上进行总统图书馆的勘察和设计工作，许可有效期至2028年12月19日。

值得一提的是，阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克近日表示，阿斯塔纳人口已达150万，并以每年约7%的速度增长。为此，市政府通过了新的城市总体规划。此外，会议还讨论了老旧住宅更新计划，至2030年，206栋危旧住宅的居民将搬迁至新居。城市建设政策将优先发展社会基础设施、城市美化以及绿色空间的创建。

【编译：阿遥】