政府审议2026—2028年国家经济社会发展预测

据朱曼哈林介绍，预测显示，到2026年哈萨克斯坦实际国内生产总值（GDP）增幅将达到5.4%，三年平均年增长率预计为5.3%。名义GDP预计将从2026年的183.8万亿坚戈增至2028年的229.8万亿坚戈。

经济增长的主要驱动力将来自实体部门和服务业。随着一批投资项目逐步落地，制造业增长率预计将在2026—2028年间从6.2%提高至6.6%。未来三年，建筑业平均增幅预计为11.0%，交通运输业为10.1%，贸易业为6.7%。

朱曼哈林指出，预测期内贸易顺差将持续保持。出口额预计将从2026年的771亿美元增至2028年的837亿美元，而进口额则将从677亿美元增至752亿美元。

在宏观预测的基础上，政府拟定了未来三年的预算参数。共和国预算收入预计将从2026年的19.2万亿坚戈增长到2028年的23.2万亿坚戈。国家基金担保转移支付每年将维持在277亿坚戈水平。

预算赤字预计在2026年占GDP的2.5%，到2028年降至0.9%。与此同时，非石油赤字占GDP的比重将从4.9%缩减至2.7%。

—在这样的收支水平下，预算将实现自我平衡，无需额外动用国家基金额外目标转移支付。-朱曼哈林强调。

值得一提的是，8月25日，哈萨克斯坦政府召开会议，研究加强对新产品合同和稳定基金的监管。

【编译：阿遥】