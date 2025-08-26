中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:35, 26 八月份 2025 | GMT +5

    政府审议2026—2028年国家经济社会发展预测

    哈萨克国际通讯社讯）总理官网消息，为全面落实国家元首关于确保经济稳定增长的指示，哈萨克斯坦政府于26日召开例行会议，审议2026—2028年国家经济社会发展预测。政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林在会上介绍了主要宏观经济指标。

    政府审议2026—2028年国家经济社会发展预测
    Фото: Kazinform

    据朱曼哈林介绍，预测显示，到2026年哈萨克斯坦实际国内生产总值（GDP）增幅将达到5.4%，三年平均年增长率预计为5.3%。名义GDP预计将从2026年的183.8万亿坚戈增至2028年的229.8万亿坚戈。

    经济增长的主要驱动力将来自实体部门和服务业。随着一批投资项目逐步落地，制造业增长率预计将在2026—2028年间从6.2%提高至6.6%。未来三年，建筑业平均增幅预计为11.0%，交通运输业为10.1%，贸易业为6.7%。

    朱曼哈林指出，预测期内贸易顺差将持续保持。出口额预计将从2026年的771亿美元增至2028年的837亿美元，而进口额则将从677亿美元增至752亿美元。

    在宏观预测的基础上，政府拟定了未来三年的预算参数。共和国预算收入预计将从2026年的19.2万亿坚戈增长到2028年的23.2万亿坚戈。国家基金担保转移支付每年将维持在277亿坚戈水平。

    预算赤字预计在2026年占GDP的2.5%，到2028年降至0.9%。与此同时，非石油赤字占GDP的比重将从4.9%缩减至2.7%。

    —在这样的收支水平下，预算将实现自我平衡，无需额外动用国家基金额外目标转移支付。-朱曼哈林强调。

    值得一提的是，8月25日，哈萨克斯坦政府召开会议，研究加强对新产品合同和稳定基金的监管

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 财政预算 政府 经济
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读