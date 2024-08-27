讨论结束后，能源部长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫提议将《〈关于举行全国性公投〉总统令草案》的政府决议草案提交审议。

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在会议中指出，核能的开发与利用长期以来一直是议程中的重要议题，且该领域的潜力巨大。当前，哈萨克斯坦几乎已完全掌握了核燃料的生产技术，并积累了小型反应堆的使用经验，同时在专业人才培养方面也取得了显著进展。

他进一步强调，在当下能源基础设施承受较大压力的背景下，推进核能的发展是一个重要且必要的举措。哈萨克斯坦当前正面临能源短缺问题，核能有望为这一困境提供有效的解决方案。凭借丰富的铀资源，哈萨克斯坦能够有效规避国际市场价格波动的影响，从而为国内电力价格的稳定和可预见性提供保障。

此外，总理指出，核能的发展不仅将促进国家经济的可持续增长，还将推动多个产业的创新，进而为国内工业带来新的发展机遇。基于全球的经验教训，核能将成为经济增长的重要推动力，确保哈萨克斯坦拥有稳定和可靠的能源来源。

会议最后，别克帖诺夫提议对政府决议草案进行表决，草案得到了全体与会成员的一致通过。根据会议决定，能源部将与政府办公厅协作，向总统办公厅提交相关总统令草案。

【编译：达娜】