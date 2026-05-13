哈政府研究组建国家货运航空公司 强化欧亚运输走廊地位

会议期间，交通部、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金、哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ/哈国铁）以及Turlov Private Holding分别就货运航空公司的组建方案、运营模式及保障其可持续发展的具体路径作了汇报。

消息称，为将哈萨克斯坦打造成为“中国—哈萨克斯坦—西欧”国际航线的重要转运枢纽，并为物流运输创造更加便利的条件，会议审议了加快启动相关业务运营的重点议题。其中包括分阶段投入货运机队，以及确保具备竞争力的航空燃料供应。与此同时，会议还重点讨论了相关配套基础设施建设问题，包括提升机场吞吐能力、建设现代化货运航站楼以及优化仓储物流体系。

此外，与会人员还研究了进一步提升阿克套港和库雷克港吞吐能力的具体措施，以扩大经高加索通往西欧国家的中亚货运规模。

在铁路运输领域，会议提出将继续推进基础设施现代化，并制定铁路网络发展规划，以提升线路通行能力并进一步优化运价政策。

会议结束时，别克帖诺夫就后续落实工作下达了一系列具体指示。