韩政府和医疗界矛盾持续激化 患者遭殃

政府当天表示，全国100家主要实习医院中，共有8816名实习和住院医生提交辞职报告，占总数1.3万多人的近70%。而其中7813人实际离岗缺勤。保健福祉部迄今已向6228名实习和住院医生下达了复工返岗命令，3377人从所属医院收到了不返岗确认书。

实习和住院医生团体“大韩实习住院医生协议会”20日召开紧急代议员大会，要求政府撤回医学生扩招计划，全面取消返岗复工命令，改善实习和住院医生的工作环境等。专业医生团体“大韩医师协会”也表示，国民的生命权固然重要，但医生选择职业的自由同样是国民的基本权利，应获得尊重。

与此同时，政府坚持按照原则执法的立场，双方针锋相对，互不相让。前一天，法务部、行政安全部、大检察厅和警察厅开会，就医界集体行动的应对方案进行讨论，并明确表示将按照逮捕调查原则严正应对那些挑拨以非法集体行动抗议政府医学生扩招计划的人员。

在政府和医疗界矛盾激化的情况下，不少患者的手术日程受阻。医院方面优先安排急救和重病患者手术，非紧急的诊疗和手术则被最大限度地推延。三星首尔医院于19日减少了10%的手术日程，20日进一步减少至30%。延世大学附属世福兰斯医院及江南世福兰斯医院已将手术日程削减一半。首尔圣母医院和首尔峨山医院也将手术日程缩减约30%。